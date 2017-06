Argentina, Higuain nel mirino: il Pipita con la pancia in una vignetta virale

Tutti contro Higuain in Argentina. Il Pipita è finito nel mirino della critica e dei tifosi dopo la pesante sconfitta della nazionale albicelestre contro il Brasile. Nello specifico il centravanti della Juventus viene 'rimproverato' per una condizione fisica non all'altezza. In questo senso è diventata virale una vignetta che ritrae una fila di giocatori dell'Argentina nella quale spicca il numero nove con una pancia in bella mostra. Evidente il riferimento all'ex attaccante del Napoli, che nella decisiva sfida contro la Colombia dovrebbe restare in panchina. Bauza sembra infatti orientato a schierare Pratto al suo posto: si tratterebbe di un'esclusione clamorosa.