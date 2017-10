Argentina, Gago con il crociato rotto: "Non mi importa, fatemi giocare"

Quello di Gago è un attaccamento eroico all'Argentina. Il centrocampista nella sfida contro il Perù si è infortunato gravemente a pochi minuti dal suo ingresso riportando la rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale interno del ginocchio destro. Sul web è diventato virale il video del giocatore del Boca Juniors dolorante a bordo campo che urla ai medici dell'Albicelste "Non mi importa, fatemi giocare". Il mediano rientra ma è in seguito costretto ad alzare bandiera bianca. Il suo gesto intanto sta commuovendo un'intera nazione.

Gago: "non importa, mi permetta di giocare non importa". L’atleta voleva giocare con il legamento rotto. #RESPECT 👏🏻 pic.twitter.com/rrXprb768t — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 6 ottobre 2017