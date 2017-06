Argentina, esonerato Bauza: Sampaoli o Simeone il successore

Edgardo Bauza non è più il ct dell'Argentina. L'annuncio dell’atteso benservito è arrivato nella notte per bocca del numero uno dell’Afa (la Federcalcio argentina), Claudio Tapia, che ha parlato di “accordo raggiunto sulla parola” per la rescissione del contratto di Bauza: "Vi annunciamo che Bauza ha cessato di essere il Ct della Nazionale argentina" ha rivelato Tapia ai cronisti prima di annunciare una conferenza stampa per la sera successiva.

Il cambio di rotta alla guida della Selecciòn si è reso necessario dopo che la squadra è scivolata al quinto posto del Girone sudamericano (con soltanto due punti di vantaggio sull'Ecuador sesto e lo scontro diretto ancora da giocare), che qualificherà ai Mondiali 4 squadre in modo diretto più una quinta che andrà allo spareggio intercontinentale: il ciclo del “Paton” si chiude quindi dopo tre successi in otto partite ufficiali (con tre sconfitte e due pareggi) e solo otto mesi.

Un periodo condizionato da critiche feroci per il gioco dell'Albiceleste (che in tre delle ultime quattro partite di qualificazione dovrà anche fare a meno di Messi squalificato) e una lunga serie di convocazioni polemiche, comprese quelle mancate, a partire da Mauro Icardi, invocato a furor di popolo. Bauza dovrebbe ricevere un indennizzo di oltre un milione di euro, il principale candidato alla sua successione sarebbe Jorge Sampaoli, che può liberarsi dal Siviglia con un anno d’anticipo pagando una penale di 1,5 milioni di euro.

Prima di chiudere per Sampaoli (che si è già detto entusiasta dell'idea di allenare Messi), però, Tapia farà un tentativo, difficilissimo, per convincere Simeone, il nome che metterebbe tutti d'accordo. Il presidente federale volerà in Spagna per appoggiare il ricorso di Messi contro le quattro giornate di squalifica e proverà a convincere il Cholo, che però sembra avere altri programmi per il futuro prossimo.