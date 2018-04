Argentina, Dybala mette il like e Sampaoli riapre le porte

Mettiamola così. Rispetto al fratello Gustavo, Paulo Dybala sa usare un po' meglio i social newtork, o quanto meno, conosce l'arte della diplomazia. Così, mentre uno è partito all'attacco del c.t., l'altro, che poi è il diretto interessato, si è limitato a mettere un like al post del profilo Instagram della nazionale argentina, ovviamente quello della vittoria sull'Italia.



L'attaccante della Juve, insomma, dimostra fedeltà alla patria e ai propri compagni, nonostante la mancata convocazione e le parole di Sampaoli alla vigilia della sfida con gli azzurri che suonavano come una bocciatura in vista del Mondiale e in ogni caso come una stroncatura. In realtà, dopo il successo di Manchester, il c.t. ha fatto una leggerissima marcia indietro: "Icardi e Dybala sono calciatori importanti e tutto è ancora aperto per il mondiale in Russia - ha detto alla Rai -. E poi, aggiungo, sono sempre stati convocati prima di oggi".



Certo, c'è da dire che Sampaoli aveva anche detto che avrebbe valutato l'impatto dei nuovi in queste amichevoli e le prime risposte (basta vedere il gol di Lanzini) sono state positive, tanto che lo stesso c.t. si è detto contento in conferenza stampa. Così le porte sono virtualmente aperte, ma l'impressione è che serva un miracolo per vedere Dybala in Russia.