Argentina, Dybala: "La gente vuole Higuain al Mondiale"

Paulo Dybala manda un messaggio a Jorge Sampaoli. Dal ritiro dell'Argentina (a Mosca per l'amichevole con la Russia in programma sabato) la Joya è stata chiara in un'intervista a Tyc Sports: "L'assenza di Higuain? Il Pipita sogna di essere qui al Mondiale con noi, anche la gente lo vuole. Ma lui non deve dimostrare nulla, è un grande giocatore ed ha tutte le carte in regola".



L'ex attaccante del Palermo torna poi sulle parole chiarisce poi un concetto che aveva fatto discutere nelle scorse settimane: "Avevo detto che è difficile giocare con Messi? Le mie parole sono state interpretate male, andando un po’ a cercare il pelo nell’uovo, io ho sempre detto parole molto belle su Leo, è il mio idolo, oltre ad essere una grande figura sia per me che per il gruppo".



Dybala infine non nasconde il suo grande obiettivo: "La finale Mondiale del 2014 l'ho vista in ritiro con il Palermo insieme a Munoz e Vazquez, sognavo di giocarla. Adesso voglio condividere questa esperienza con i miei compagni".