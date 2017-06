Argentina, Dybala: "A 29 anni vorrei stare bene come Higuain"

Questa notte l'Argentina scenderà in campo contro il Paraguay per la decima giornata della qualificazioni mondiali, valida per la classifica della Conmebol. Tra i possibili protagonisti della sfida, ci potrebbe essere Paulo Dybala. Dal ritiro dell'Albiceleste, l'attaccante della Juventus ha rilasciato una lunga intervista al Clarin: "Adesso ho i miei obiettivi e pensare a quello che farò nei prossimi anni anni è complicato. In ogni caso, tutto dipenderà da come starò fisicamente. Higuain ha 29 anni ed è al suo meglio. Voglio anche io stare bene come lui a 29".



Dopo le parole al miele per il compagno bianconero, la Joya si sofferma su Lionel Messi: "Da quando avevo dodici anni e Messi giocava in Nazionale, sognavo di stare al suo fianco. Giocare con lui è facile perché ci vogliono due giocatori a marcarlo e, di conseguenza, si hanno più spazi. Spero di potergli essere d'aiuto. Quando lui non c'è cambia tutto. Il Barcelona ha vinto molte gare anche senza di lui, ma, quando l'ha fatto, non giocava nello stesso modo. Detto iò, io ho il mio stile e non posso imitare il suo".



Infine, Dybala un commento sul desiderio del primo gol in Nazionale seguito dal ricordo di suo padre, mancato quando Paulo aveva 15 anni: "Sogno la prima rete con l'Argentina dal giorno del mio debutto. Papà mi ha insegnato molto, voleva che diventassi un calciatore e alla fine ha avuto ragione. I miei fratelli hanno potuto conoscerlo meglio: avrei voluto parlargli di mille cose di cui non gli ho mai parlato".