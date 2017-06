Argentina-Cile, Messi insulta l'arbitro di porta. E resta impunito

"La concha de tu madre". Leo Messi si è espresso così nei confronti dell'arbitro di porta di Argentina-Cile, terminata 1-0 per l'Albiceleste grazie a un rigore, tra l'altro generoso e contestato dalla Roja, trasformato proprio dal fuoriclasse del Barcellona. Il video degli insulti di Messi al brasiliano Ricci è diventato presto virale sul web: si vede che il giocatore si avvicina all'assistente e punta il dito contro di lui rivolgendogli le parole citate. Risultato? L'arbitro non lo ha neppure ammonito ed è soprattutto per questo che quegli insulti sono diventati un caso.



Messi impunito, dunque, anche se va detto che già in passato per lo stesso insulto si è aperto un dibattito tra Spagna e Sudamerica: "concha" letteralmente significa conchiglia, chiaro che in quel contesto lo frase assume ben altro significato. L'impropero è particolarmente diffuso in Argentina e spesso non è rivolto a una persona, ma è semplicemente un'imprecazione. Difficilmente, in ogni caso, Messi sarà squalificato: l'arbitro di porta avrebbe dovuto segnalare subito al direttore di gara l'episodio che è avvenuto al termine del primo tempo: impossibile, pertanto, che gli insulti possano essere nel referto, altrimenti l'arbitro avrebbe preso provvedimenti durante l'intervallo.