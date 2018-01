Argentina, bruciato fantoccio gigante di Vidal: Cile indignato

Non è un bel vedere, di sicuro. Né sembra divertente. Eppure il campanilismo porta talvolta ad azioni che vanno oltre il buon senso. Nella regione di La Plata, in Argentina, hanno dato fuoco a un fantoccio di Arturo Vidal per festeggiare Capodanno.







Le immagini sono evidenti: è un pupazzo del calciatore del Bayern con la maglia della nazionale cilena, rimasta fuori dal Mondiale anche per colpa dell'Argentina, che ha effettuato il sorpasso all'ultima giornata.



In Cile è già montata la polemica e c'è indignazione, anche sui social, per quanto accaduto, anche perché i partecipanti alla festa sembrano piuttosto numerosi.