Argentina-Brasile 1-0, buona la prima per Sampaoli

L'Argentina del nuovo ct Jorge Sampaoli ha battuto per 1-0 il Brasile in un'amichevole (ma non nello spirito, visti i tanti duelli e le tre ammonizioni) disputata in Australia al "Melbourne Cricket Ground", davanti ad oltre novantamila spettatori. Prima sconfitta per Tite dopo nove vittorie consecutive alla guida dei verdeoro.



La rete decisiva è stata siglata da Mercado nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa, al 18', l'occasione più ghiotta per il pari dei verdeoro che, nella stessa azione hanno colpito il palo prima con Gabriel Jesus e poi con Willian.



Un legno, tuttavia, era stato colpito anche dall'Argentina nella prima frazione con Di Maria. Nella formazione schierata da Sampaoli dal 1' figuravano Messi, gli juventini Higuain e Dybala e il laziale Biglia ma non Icardi, rimasto in panchina a causa delle non perfette condizioni fisiche.