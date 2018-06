Argentina, Bilardo ricoverato per forte stato depressivo

Nel 1986 lo abbiamo visto festeggiare il trionfo mondiale insieme a Diego Armando Maradona: l'Argentina conquistò di nuovo la coppa e Carlos Bilardo fu il c.t. capace di costruire un gruppo intorno al più forte giocatore dell'epoca e forse di tutti i tempi. Oggi, a 80 anni, è ricoverato in una struttura ospedaliera di Buenos Aires a causa di un "forte quadro depressivo".



L'Ansa lo ha appreso da fonti mediche vicine alla famiglia del 'Narigon', come affettuosamente viene chiamato in patria l'ex allenatore. Bilardo soffre anche di vuoti di memoria e il suo malessere si sarebbe acuito da quando non conduce più una trasmissione sull'emittente radiofonica 'La Red'. Dopo il Mondiale messicano, rimase in sella alla Seleccion fino al 1990 e ci è ritornato come collaboratore di Maradona nel 2010. I due poi litigarono dopo l'esito negativo di quella spedizione.