Argentina, Bauza sbotta: "Icardi? Mi avete rotto le palle con questa storia"

"Mi avete rotto le palle con Mauro Icardi, arriverà anche il suo momento. Se succederà qualcosa a Higuain o Pratto, lo convocherò". Il ct dell'Argentina Bauza sbotta a Radio Continental in seguito all'ennesima domanda sull'attaccante dell'Inter.



Il tecnico poi aggiunge: "Anche Lucas Alario tengo d'occhio, e sarà probabilmente il futuro della nazionale argentina ma, per questioni anagrafiche e d'esperienza, Icardi verrà prima di lui". A Icardi non resta dunque che 'sperare' in un'indisponibilità di almeno una delle due punte titolari...