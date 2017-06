Argentina, Bauza: "Ora preferisco Higuain ad Icardi"

Nuovo capitolo della questione Mauro Icardi-Argentina. Dopo le voci su un possibile veto di Mascherano alla convocazione del capitano dell'Inter per via di una amicizia con Maxi Lopez, il ct Bauza cerca di mettere chiarezza: "Non ho nessuna preclusione verso Icardi, quando vorrò lo chiamerò. Semplicemente per ora gli preferisco Higuain e Pratto".



Bauza ha parlato anche di Tevez: "Rimane un calciatore fantastico, che ci potrà essere utile. Ho sentito che pensa di lasciare la Nazionale ma cercheremo di fargli cambiare idea".