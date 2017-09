Argentina, Asprilla in difesa di Messi: "Gioca con una banda di asini"

Salvate il soldato Messi. E' questo il senso del pensiero di Faustino Asprilla. L'ex attaccante colombiano, commentando a Espn la difficile situazione che sta vivendo l'Argentina (è a rischio la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018), ha difeso la Pulce: "Come possono far giocare una banda di asini? Povero Messi, lo fanno giocare con il magazziniere. Mettetegli accanto giocatori veri".



Nessun dubbio, il fuoriclasse del Barcellona non ha alcuna responsabilità per il deludente 1-1 interno contro il Venezuela: "Messi ha suggerito tre palloni e creato scompiglio. E' molto difficile riuscire a giocare con questi panettieri".