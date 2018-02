Arezzo, insulti per Gatto: "Pagliaccio, o i soldi o a casa"

La tensione rimane alta ad Arezzo dove allo stadio è andata in scena una conferenza stampa con accuse e insulti. La società che possiede il 99% del club, la Neos, non paga da mesi gli stipendi ai giocatori (tanto che contro il Livorno potrebbero scioperare) e la trattativa per cedere a Marco Matteoni è naufragata facendo tornare tutto nelle mani dell'imprenditore Fabio Gatto.



"Sono qui per spiegare, parto facendo un po' di ricostruzione storica" le parole di Gatto in sala stampa, subito fermato da esponenti di Orgoglio Amaranto (che possiede l'1% delle azioni dell'Arezzo): "Non raccontarci niente, la storia dell'Arezzo la conosciamo meglio di te. Dicci tutto in tre parole, ci sono i soldi?".



La situazione è presto degenerata, Gatto ha spiegato di aver affidato ad un advisor il compito di vendere la squadra, "trattative con figure italiane e straniere" ma non è bastato. "Pagliaccio, o il bonifico o vai via: ci sono i soldi? Non prenderci in giro!", Gatto è quindi uscito dallo stadio trovando però tifosi che si erano riuniti per conoscere gli sviluppi. Sono partiti calci alla vettura dell'imprenditore, costretto a rientrare nello stadio con la protezione della Digos.

IL VIDEO DI AMARANTO MAGAZINE TV