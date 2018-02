Arezzo, fallimento dietro l'angolo

Modena, Vicenza, ora Arezzo. Tre città accomunate da un unico triste destino: la scomparsa del calcio, nella stessa stagione. Un'istanza di fallimento, infatti, è stata presentata anche per i toscani da uno studio commerciale aretino, cessionario del credito derivante dal decreto ingiuntivo passato in giudicato di un'agenzia investigativa nei confronti della società.



Della presentazione dell'istanza sono stati informati il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, la Lega Pro, l'Associazione italiana calciatori, la società rappresentata al momento dal consorzio romano 'Neos solution' e l'azionariato popolare Orgoglio Amaranto in qualità di socio di minoranza: la decisione del tribunale fallimentare dovrebbe arrivare entro trenta giorni. Intanto da lunedì previsto il via della procedura per verificare la possibilità di arrivare all'esercizio provvisorio della società.



In attesa degli eventi, la Lega Pro ha deciso di rinviare la partita col Livorno prevista per domenica: "Facendo seguito agli incontri intervenuti con l'amministrazione comunale di Arezzo e con le autorità della città - si legge in una nota - preso atto dell'incertezza determinata dallo stato di agitazione dichiarato dai calciatori dell'Arezzo che non hanno sciolto la riserva in ordine all'eventuale sciopero e valutata la necessità di un urgente intervento della Lega volto a tutelare la regolarità della competizione e ad evitare l'aggravarsi della situazione, il presidente Gravina ha disposto il rinvio della gara a data da destinarsi".



L'Arezzo è al 14° posto del girone A di Serie C: nel 2006-07 fu allenato da Antonio Conte (e per un breve periodo da Maurizio Sarri), sfiorando una miracolosa salvezza in Serie B, nonostante i 6 punti di penalizzazione. Da allora non è mai risalito e ha già vissuto un'altra profonda crisi societaria. Nella sua storia non è mai stato in A.



"L'Arezzo è un simbolo per la città, dobbiamo salvarla ad ogni costo, ha detto il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Con l'esercizio provvisorio, la squadra potrebbe terminare il campionato in serie C mantenendo i titoli sportivi. Tutto questo a patto che la squadra giochi". Il sindaco ha poi proseguito con un appello agli imprenditori aretini, contattati in queste ore. "Dopo la gestione provvisoria non si parlerebbe più di debito pregresso ma solo di debito sportivo che, seppur consistente, potrebbe essere sanato con risorse messe a disposizione da imprenditori aretini pronti a dare il contributo".