Antonio Cabrini, speciale per i 60 anni su Premium Sport

Domenica 8 ottobre 2017, la redazione di Premium Sport renderà omaggio ad Antonio Cabrini, in occasione dei suoi 60 anni. Lo speciale, il cui filo conduttore è una lunga intervista all'ex giocatore di Nazionale e Juventus realizzata da Mino Taveri



Il rapporto con Trapattoni e Bearzot, le testimonianze su Platini e quelle su Laudrup, che ritiene il miglior calciatore con cui abbia mai giocato. Sono molti gli argomenti sviluppati da Antonio Cabrini durante lo speciale, tra cui il rigore fallito l’11 luglio del 1982 nella finale mondiale contro la Germania Ovest: “Ero il secondo rigorista, il primo era Antognoni che però era infortunato. Mi sono presentato sul dischetto tranquillo, però…”. Però interviene Paolo Rossi, altro protagonista di quel match, che a 35 anni di distanza ci scherza su: “Vado da Antonio, lo vedo un po’ spaurito e gli chiedo se se la sentisse di tirare: per questo ‘te la senti’ mi ha accusato di avergli portato sfortuna, racconta in giro che è stata colpa mia se ha sbagliato quel tiro!”.



Mostratogli il video di Pablito, Antonio Cabrini completa il siparietto con altrettanta ironia: “Quello che dice Paolo è verissimo! Mi è passato dietro e mi ha chiesto se me la sentissi. Ma come si è permesso di chiedermi se me la sentissi, in un momento del genere!? Lì per lì avevo fatto finta di niente, ma dopo averlo sbagliato, col tempo, ho cominciato a dirgli che mi aveva portato sfiga. Tant’è vero che adesso, quando mi viene chiesto cosa ho provato in quel momento, rispondo che non mi ricordo nemmeno di averlo calciato quel rigore".



Una volta concluso, lo speciale sarà caricato, e quindi visualizzabile in qualsiasi momento, su Premium Play.