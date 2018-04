Antonini: "Balotelli in Nazionale? Qualcuno non lo vuole"

Luca Antonini si è ritirato da poco e nell'ambiente del calcio conosce praticamente tutti. Nel corso di YouPremium ha espresso la seguente opinione sulla mancata convocazione di Mario Balotelli in Nazionale: un pensiero che induce a una seria riflessione.



"Balotelli quest’anno meritava la convocazione, sia per quello che ha fatto vedere in campo sia per gli atteggiamenti che sta avendo, a parte la frase di ieri in cui ha definito la gara col PSG come quella contro il Gunigamp. Quest’anno è sempre stato propositivo, non ha mai avuto comportamenti sbagliati nei confronti degli avversari e poi ha fatto gol. Ne ha segnati 22 in 30 partite, meritava di far parte di questo nuovo corso della Nazionale".



"Mario è un ragazzo buono ma un po’ stupidino, nel senso che ride e scherza nello spogliatoio. Ma è positivo. Non è un ragazzo cattivo, per me in Nazionale ci starebbe alla grande, ma evidentemente qualcuno non lo vuole. Forse ci sono dei pregiudizi su di lui, prima ha fatto qualche cavolata ma la sta pagando ora. Bisogna guardare quello che fa in campo, e io Mario lo convocherei perché sta dimostrando di meritare la Nazionale. Fosse stato un altro giocatore ad aver fatto quei gol sarebbe stato convocato".