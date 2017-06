Antalyaspor ultimo, Eto'o a un tifoso: "Nei primi 10 o ti do 100mila euro"

La passione, la fede, l'amore per la tua squadra del cuore oppure il denaro? E' questo il dilemma a cui si trova di fronte un tifoso turco dell'Antalyaspor, squadra in cui milita Samuel Eto'o. Il camerunense ex di Inter e Barcellona ha infatti scommesso 100mila euro con questo tifoso che la squadra, che dopo sette partite occupa l'ultimo posto in classifica con soli tre punti e neanche una vittoria, finirà il campionato nelle prime 10 posizioni.

Dopo la contestazione dei tifosi subita lo scorso weekend, Eto'o ha lanciato la singolare scommessa: "Se non arriviamo tra i primi dieci ti darò 100mila euro". "L'anno scorso dissi che saremmo arrivati nei primi dieci e ho mantenuto la promessa - ha scritto uno dei protagonisti del Triplete di Mourinho - Lo faccio anche quest'anno e aggiungo che se non ce la faremo ti darò 100mila euro".