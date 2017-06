Antalyaspor, Eto'o messo fuori rosa dopo le accuse di razzismo

Si acuisce la crisi tra Samuel Eto'o e l'Antalyaspor, club turco dove l'ex Inter e Barcellona gioca dal 2015. Dopo settimane di tensione, anche per gli scarsi risultati in campo (un punto nelle ultime 4 gare), Eto'o ha scritto su Instagram: "Qualcuno non mi rispetta, forse perché sono nero". Secondo i media turchi, la punta si riferirebbe al presidente Ali Safak Ozturk che ha risposto duramente: sospensione a tempo indeterminato ed esclusione dalla rosa.



Eto'o ha poi provato ad ammorbidire i toni pubblicando, sempre su Instagram, una foto con due mani che formano un cuore e sullo sfondo il logo dell'Antalyaspor ma la situazione rimane tesa.