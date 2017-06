Annuncio dalla Spagna: "Cristiano Ronaldo è il Pallone d'Oro"

Cristiano Ronaldo ha vinto il Pallone d'Oro 2016. La notizia non è certo una sorpresa (il portoghese ha vinto Champions ed Europeo), ma la certezza arriva qualche giorno prima del previsto dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, che spiega che l'ufficialità sarà data lunedì alle 20. Il giocatore e il Real Madrid, stanno al giornale iberico, hanno infatti già organizzato per giovedì prossimo l'intervista e le foto con France Football (che da quest'anno assegna il premio in autonomia dopo la "rottura" con la Fifa). Il secondo posto dovrebbe essere di Messi, mentre per il terzo sono in lizza Griezmann, Neymar e Suarez.

Il verdetto ufficiale arriverà lunedì 12 dicembre: la rivista comunicherà attraverso i propri profili social, a partire dalla 18, i piazzamenti dei trenta candidati (dal trentesimo a salire). Alle 20 sulla televisione dell'Equipe verranno annunciati il premio a Ronaldo e il podio. Per il fuoriclasse portoghese si tratta del quarto successo (il primo nel 2008, poi nel 2013 e 2014). Ora il primo obiettivo è quello di fare il bis con il Fifa The Best (erede del Fifa World Player), poi l'anno prossimo missione aggancio a Leo Messi, che ha vinto il Pallone d'Oro cinque volte.