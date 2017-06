Andorra rompe la maledizione, battuto San Marino 2-0

Nella notte in cui il mondo celebrava la prima rete in maglia Juve di Pjaca e guardava con interesse al debutto del Leicester agli ottavi di Champions League, a Castello di Serravalle, davanti a una decina di tifosi del gruppo "Mai una gioia" e ad una manciata di steward, andava in scena "l'amichevole più importante del mondo" tra San Marino e Andorra, rispettivamente le selezioni numero 202 e 203 del ranking Fifa.

La partita fra le squadre meno vittoriose al mondo ha premiato Andorra, che torna così ad assaporare il sapore della vittoria circa 13 anni dopo l'ultima volta. Un gol per tempo per gli ospiti, che passano in vantaggio nel primo tempo grazie a un rigore in due tempi di capitan Lima e raddoppiano nella ripresa (anche se se ne accorgono in pochi vista la fitta nebbia scesa quasi a voler coprire uno spettacolo non proprio entusiasmante) con Martinez.

Festeggiamenti da finale di Champions al momento del raddoppio per la nazionale del ct Koldo, che nella ripresa mette in campo tutta la panchina e grazie a questo 2-0 ferma a 86 la sequenza di sconfitte consecutive, per San Marino (75 gare in fila sempre sconfitto) ci sarà invece da aspettare ancora molto, molto tempo.