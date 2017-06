Andorra, pareggio storico con le Far Oer dopo 58 sconfitte consecutive

Si può esultare per un pareggio (0-0) in casa contro le Far Oer? Nel caso di Andorra sì. La squadra di Koldo Alvarez ha infatti conquistato un punto in gare ufficiali dopo una lunghissima striscia di 58 sconfitte consecutive. Per trovare l'ultimo risultato 'positivo' bisogna tornare infatti al lontano 3 settembre 2005 quando arrivò un altro pari, sempre per 0-0, contro la Finlandia. Da allora soltanto ko.



E' il secondo tabù infranto da Andorra, che lo scorso 22 febbraio aveva battuto 2-0 il San Marino in amichevole tornando al successo dopo un digiuno lungo 13 anni. Ora un altro risultato che certamente rimarrà negli annali anche se ai fini della classifica del Girone H delle qualificazioni Mondiali cambia ben poco.