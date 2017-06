Anche il calcio avrà il suo Super Bowl: il Clasico sbarca a Miami

#ElClasicoMiami marks only the 2nd time that @realmadrid and @FCBarcelona have faced each other outside of Spain: https://t.co/xncHgrM1m0 pic.twitter.com/Af0K3T0QZX — Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) 11 marzo 2017

Dimenticatevi le classiche amichevoli pre-estive in remote località di montagna davanti a poche centinaia di spettatori, il Super Bowl del calcio è diventato ufficialmente realtà. L'America ha tanta voglia di soccer e come sempre ha fatto le cose in grande stile: l'International Champions Cup che si giocherà la prossima estate renderà possibile la seconda sfida della storia fuori dalla Spagna tra Real Madrid e Barcellona. Il Clasico si giocherà a Miami il prossimo 29 luglio nell'Hard Rock Stadium davanti a 65mila persone che spenderanno tra i 200 e i 1000 dollari per poter vedere da vicino Messi e Cristiano Ronaldo (e, ovviamente, gli show di pre e post match). Una pazzia per un'amichevole? Forse perché non sapete che i pacchetti extra-lusso vanno dai 900 ai 1400 dollari (compresa una notte in suite)...

Ma perchè i due club dovrebbero sobbarcarsi un impegno così difficile e carico di significati in pre-season? Perchè per una partita blancos e blaugrana guadagneranno la bellezza di sei milioni di euro, a testa. Il più grande finanziatore che ha permesso la realizzazione di questa partita è Stephen Ross, magnate del settore immobiliare e presidente dei Miami Dolphins, che nella conferenza di presentazione dell'evento ha dichiarato: "È un sogno che diventa realtà. La miglior partita che si possa vedere: ogni Clasico è una guerra e il solo confronto tra Messi e Cristiano Ronaldo è sufficiente per spiegarlo".

Non è la prima volta che Barcellona e Real Madrid si affrontano fuori dalla Spagna. Già in passato era accaduto, in Venezuela, nel 1982. Allo stadio Farid Richá di Barquisimeto si giocava la finale per il terzo posto della "Copa Presidente della Repubblica del Venezuela" (in finale erano andate Inter e Porto): una gara decisa dal gol in apertura d'incontro di Vicente Del Bosque, che regalò così la vittoria per 1-0 al Real Madrid.