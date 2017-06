Ancelotti nella sua biografia: "Leonardo era mio amico o almeno così avevo creduto"

Nella sua biografia Carlo Ancelotti rievoca un episodio del passato. Nello specifico l'attuale tecnico del Bayern Monaco ricorda quando ai tempi del Psg la sua panchina fu a rischio e il direttore sporivo dell'epoca, Leonardo, gli annunciò l'esonero in caso di esito negativo della partita con il Porto. Ancelotti non usa mezze parole: "Leonardo era mio amico, o almeno così avevo creduto, eppure non mi diede nessuna vera spiegazione del perché mi avessero trattato in quel modo".

LE PAROLE DI ANCELOTTI SU LEONARDO

"Perché annunciare ad un allenatore che potrebbe essere esonerato? E se avessi vinto la partita, cosa sarebbe successo? Sarei rimasto, chiaro, ma non mi sarei sentito a mio agio. Perché a quel punto sapevo di aver perso la fiducia del presidente e del direttore sportivo. Vincemmo. Giocammo bene e battemmo il Porto 2-1, così non mi licenziarono. Ma niente per me fu più lo stesso. Non sentivo più l’appoggio del club, cosa che mi metteva in una posizione insostenibile, soprattutto in un progetto di lunga prospettiva come quello, e così anticipai a Leonardo che a fine stagione sarei andato via. Leonardo era mio amico, o almeno così avevo creduto, eppure non mi diede nessuna vera spiegazione del perché mi avessero trattato in quel modo. Ero sorpreso, una cosa del genere non dovrebbe accadere, nel calcio come in qualsiasi altro contesto. Se vuoi licenziare qualcuno, licenzialo. Non dirgli che se perderà allora lo licenzierai. Se non sono all'altezza fammi fuori, fine della storia ma non darmi questi stuoidi ultimatum. Il capo sei tu, quindi hai tutto il diritto di licenziare chi ti pare, però comportati da uomo".