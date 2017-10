Ancelotti: "Milan, serve pazienza. Chelsea? Niente di vero"

"Ogni giorno ne salta fuori una, dal Chelsea e così Antonio (Conte, ndr) si arrabbia, alla Cina, alla Croazia, fino all'Everton. Io aspetto il 30 giugno, quando scadrà il contratto con il Bayern, poi staremo a vedere". Carlo Ancelotti torna a parlare dopo l'esonero dal Bayern Monaco e conferma ancora una volta di non avere alcuna intenzione di tornare presto in panchina: "Evidentemente il club non credeva più nel mio lavoro. Sono 20 anni che faccio questo mestiere ed ho capito che fa parte del gioco, soprattutto le grandi società sono legate ai risultati - ha confessato il tecnico a Radio Anch'io Sport - Ora mi prendo un po' di tempo per guardare il calcio da spettatore e cercare un'altra opportunità. In futuro, non adesso. Vorrei andare dove ci sarà una buona opportunità, un progetto e tempo per lavorare".

E mentre osserva il calcio Ancelotti soffre per il "suo" Milan, la cui stagione sembra già essere compromessa nonostante una campagna acquisti faraonica: "Nel calcio non ci sono maghi con la bacchetta magica, ci vuole pazienza, trovare giocatori idonei al progetto. Il Milan ha fatto una campagna acquisti che tutti hanno definito straordinaria, ma non bastano sei mesi o una campagna acquisti per fare una squadra, occorre tempo, perseverare negli investimenti e nel lavoro". E ancora: "Il quarto posto è molto importante, ti permette di giocare la Champions e fare investimenti, ma è ancora più importante non abbattersi quando le cose non vanno bene. Credo che la società abbia messo in preventivo che ci sarebbero stati dei problemi, il Milan ha preso dei giocatori buoni, che possono crescere e sui quali innestare poi giocatori importanti".

Dal Milan all'Italia, che presto dovrà affrontare il playoff contro la Svezia: "Giocare uno spareggio è sempre un rischio, ma contano anche storia e tradizione e da questo punto di vista l'Italia parte in vantaggio. In un girone con la Spagna e dove passa solo la prima, questa cosa era preventivabile. L'Italia ha fatto il suo percorso. Ora servono giocatori in forma e motivati per affrontare al meglio la Svezia". Molti indicano Ancelotti come possibile futuro ct azzurro: "Io mi vedo bene su ogni panchina, mi piace allenare. Finché ho questa passione ogni panchina va bene".

In conlusione un giudizio sulla Var: "È arrivata troppo tardi. Solo un folle può pensare che non serva - risponde deciso il tecnico - Risolve polemiche, aumenta la serenità degli arbitri. Sono stato presente ad una riunione della Fifa e penso che verrà impiegata già nel prossimo Mondiale. Come per tutte le cose nuove ha bisogno di un periodo di adattamento, ma è una novità importante".