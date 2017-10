Ancelotti, fila di corteggiatrici: Croazia e Leicester ci provano

A poche settimane dall'esonero dal Bayern Monaco, Carlo Ancelotti potrebbe presto trovare l'accordo per sedersi su un'altra panchina, questa volta di una Nazionale. La clamorosa indiscrezione arriva da 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui il nome del tecnico in tribuna ieri a Stamford Bridge per Chelsea-Roma sarebbe di gran moda in questi giorni in Croazia, dove sognano di affidargli la guida della Nazionale ai prossimi Mondiali. D'altronde, dopo l'improvviso esonero di Cacic a due giorni dalla decisiva sfida con l'Ucraina, la sorprendente nomina a ct di Zlatko Dalic (che negli ultimi tre anni ha allenato l'Al-Ain negli Emirati) ha rappresentato più una soluzione d'emergenza per l'immediato che una decisione a lungo termine. Sempre secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, Dalic guiderà sicuramente la Croazia nel playoff di novembre contro la Grecia, ma anche in caso di qualificazione potrebbe essere sollevato dall'incarico per affidare la panchina a un tecnico più esperto.

E il sogno in casa Croazia, come detto, si chiama Carlo Ancelotti, che guiderebbe Modric e compagni soltanto per il periodo del Mondiale russo per poi tornare sulla panchina di un grande club europeo: una proposta che, se confermata, potrebbe tentare molto l'allenatore italiano. Considerando poi la rosa che avrebbe a disposizione (composta dai vari Rakitic, Kovacic, Perisic, Mandzukic eccetera), Ancelotti non andrebbe in Russia da semplice comparsa, ma con tutte le carte in regola per essere l'outsider. Dopo il playoff sapremo se sarà così.



SPORT: "ANCHE IL LEICESTER VUOLE IL TECNICO ITALIANO"

Non solo Croazia: per Ancelotti. Il proprietario di Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, è stato chiaro: dopo il licenziamento di Craig Shakespeare, il club è in cerca di un allenatore di peso, in grado di tirare su la squadra dalle sabbie mobili della bassa classifica. Le Foxes si trovano attualmente al terz'ultimo posto in Premier, davanti solo a Bournemouth e al Crystal Palace. Il primo nome di una lista di tecnici che il patron sta vagliando - secondo quanto riferisce Sport - è quello dell'ex tecnico del Bayern. Difficile che l'allenatore italiano accetti un eventuale incarico, visto che ha sempre dichiarato di non voler prendere in mano alcuna squadra a stagione iniziata. Se Ancelotti dovesse rifiutare, l'alternativa per il proprietario di Leicester dovrebbe essere il gallese Chris Coleman, reduce dalla mancata qualificazione con la Nazionale ai Mondiali in Russia. Possibili alternative sono quelle di David Wagner, Huddersfield, Sean Dyche, Burnley, Roy Hodgson, Ryan Giggs o Martin O'Neil