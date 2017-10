Ancelotti: "Esonero? Sta all'intelligenza dei giocatori accettare la panchina"

"L'esonero? Questo è il calcio. Non dobbiamo scandalizzarci più di tanto, fa parte del nostro lavoro. Non ho avuto rapporti difficili al Bayern con i giocatori. Poi è chiaro che un tecnico deve fare delle scelte, qualcuno va in campo e qualcuno in panchina. Sta nell'intelligenza dei calciatori accettare di stare fuori e nella forza di una società di aiutare l'allenatore in queste scelte". Carlo Ancelotti, a Torino per ritirare il Premio Ghirelli, risponde così alle domande sulla fine dell'avventura al Bayern Monaco.



Nel futuro immediato del tecnico non c'è un nuovo club "Sono in vacanza, vivrò il calcio con più distacco e fra 10 mesi cercherò di trovare un'altra squadra. Ho ancora voglia di allenare tutti i giorni, non ho ancora pensato di poter prendere in mano una Nazionale. Il calcio non mi logora, lo preferisco a cinema e passeggiate, è bello vederlo anche da fuori".



E a proposito di Nazionali, l'Italia di Ventura dovrà disputare i playoff per andare in Russia: "Uno spareggio da giocare è sempre difficile, ma l'Italia ha la forza e la struttura per arrivare a giocare ai Mondiali. Ci sono certamente Nazionali che hanno più talento, ma il calcio è un gioco di squadra e l'Italia ha fatto la sua storia e i successi sulla forza della squadra e della sua difesa. Sulla carta ci sono squadre, come la Francia che hanno individualità straordinarie in attacco ma da sole non bastano".



Spazio infine alle vicende di 'casa nostra': "Non posso dire chi stia giocando meglio adesso, e comunque non conta nulla. Se fai spettacolo prima di dicembre, poi lo paghi a marzo-aprile. Il Napoli? Può essere la sua stagione, Sarri lavora bene perché ha la possibilità di dare continuità al suo progetto”