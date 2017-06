Ancelotti, dito medio ai tifosi dell'Hertha: "Mi avevano sputato"

Anche un tecnico solitamente tranquillo come Ancelotti può perdere la pazienza. Il tecnico del Bayern Monaco ha mostrato il dito medio ai tifosi dell'Hertha Berlino all'Olympiastadion al termine della partita pareggiata dalla sua squadra al 96' grazie a Lewandowski. Ancelotti ha confermato di aver fatto il gestaccio (le immagini del resto lo dimostrano) ma ha anche spiegato che i supporter di casa, imbufaliti per la beffa finale, in precedenza gli avevano sputato addosso...