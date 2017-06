Ancelotti, Bundesliga in tasca: Muller gol, Bayern a +13

Carletto si sente già i fiumi di birra sulla pelle: in Germania è tradizione, l'allenatore che vince il Meisterschale in primavera subisce il consueto bagno alcolico per festeggiare. E ormai non ci sono più dubbi che sarà Ancelotti il tecnico campione, forse ben prima di maggio. L'1-0 al Borussia Mönchengladbach targato Thomas Müller regala al Bayern il 14° risultato utile consecutivo e manda i bavaresi a +13 sul Lipsia.



Non c'è storia, dunque, come non ce n'è stata negli ultimi anni con Guardiola. Il Dortmund, ai quarti di Champions, è solo terzo, e se cade anche il Gladbach (pur lottando fino alla fine) è il segnale che il Bayern non ha rivali. A decidere, come detto, è Thomas Müller (al 63°, su assist di Thiago Alcantara) per una volta titolare anche goleador: incredibile ma vero, è solo alla seconda rete in Bundesliga.



Dovesse trionfare, Ancelotti diventerebbe il primo allenatore a vincere almeno un trofeo nelle 5 principali leghe europee: il cruccio resterebbe la Liga, ma al Real ha vinto comunque una Coppa del Re e soprattutto la Champions.