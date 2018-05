Ancelotti ammette: "Futuro? potrei stare fermo un altro anno"

Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo di Carlo Ancelotti come possibile successore di Massimiliano Allegri (che sembra destinato all'Arsenal) sulla panchina della Juventus, ma l'ex tecnico del Bayern Monaco sembra allontanare con decisione questa possibilità: "Tornare in Serie A? Non lo so cosa può succedere da qui a poco tempo - ha detto da Vancouver ai microfoni di Milan TV - Orientativamente si può anche pensare che si può stare fermi ancora, perché onestamente non vedo tante possibilità per poter tornare ad allenare. Non è un problema, credo che prima o poi qualcosa salterà fuori. Comunque non ci sarebbe nessun problema a tornare in Italia".

Nessun problema a tornare in Italia, ma se Ancelotti dovesse andare alla Juve qualche problema con i tifosi bianconeri potrebbe averlo dopo queste frasi: "Vedrò la finale di Coppa Italia insieme a un mio amico, che è molto milanista e ci metteremo la sciarpa del Milan, questo posso fare per supportare i rossoneri. Speriamo di poter festeggiare mercoledì. Ai tifosi dico di stare vicini alla squadra, seguendola con passione. È chiaro che è un momento delicato, perché la squadra è un po' indietro, ma con i giusti investimenti e le qualità imprenditoriali che hanno i dirigenti penso si possa risalire. La Juve è una squadra complicata, molto attenta in fase difensiva: il Milan dovrà essere bravo a trovare spazi con una difesa che dal punto di vista collettivo lavora molto bene, ma dal punto di vista dei singoli qualche problema lo ha".

Dal Milan alla Nazionale, che Ancelotti ha deciso di rifiutare: "Mancini allenatore dell'Italia? È un ottimo allenatore, ha esperienza internazionale. Se fosse lui il ct credo che la Nazionale sarebbe in buone mani. È motivato e sono convinto che si possa ripartire. La mia è stata una scelta, voglio allenare un club. Non me la sono sentita di cambiare mestiere. È stata una decisione difficile, ma devo ascoltare quello che sento".

In conclusione un pensiero per l'amico Sir Alex Ferguson, che lotta tra la vita e la morte: "Tutto il mondo del calcio è dispiaciuto per Ferguson, perché tutti sanno che uomo è sempre stato. Ho saputo che l'operazione è andata molto bene, speriamo che anche il decorso vada bene e possa recuperare al meglio. È veramente una persona di grandissimo livello e per questo tutti ci preoccupiamo per lui".