Ancelotti: "Allenare l'Arsenal sarebbe un piacere"

L'Arsenal chiama, Carlo Ancelotti risponde. L'addio di Arsene Wenger ha scatenato i media britannici, in cerca del sostituto del tecnico francese sulla panchina dei Gunners: il favorito secondo i bookmakmer è proprio l'italiano, sullo sfondo rimane Patrick Vieira.



"Wenger ha deciso di lasciare, un gesto di grande rispetto: ha fatto la storia e gli va riconosciuto. Solo l'Arsenal conosce il proprio futuro, se mi coinvolgessero mi farebbe piacere da un punto di vista professionale, anche se si parla della Nazionale azzurra, ma al momento non c’è altro" ha detto Ancelotti nella conferenza stampa del match di beneficenza organizzato da Uefa e Nazioni Unite.



L'ex Bayern Monaco continua: "Il mio futuro dipende dalle possibilità e dai progetti che mi vengono presentati, non solo da me. So solo che vorrei lavorare nuovamente su un campo da calcio".



Spazio anche a un commento su Liverpool-Roma: "Non la giocai per infortunio e per quello i giallorossi persero (ride, ndr). Per tutti è stato un momento triste. Tante volte Conti mi disse che la Roma avrebbe avuto una rivincita ed eccola qua. Sarà dura perché i Reds arrivano in gran forma, ma la squadra di Di Francesco può arrivare in finale".