Ancelotti: "Al Bayern non c'era più sintonia. Nazionale? In futuro..."

Nazionale, Champions, la fine del rapporto con il Bayern, Milan e molto altro. Carlo Ancelotti, ospite di Premium Champions, ha affrontato tutti i temi calcistici più caldi. Ecco le dichiarazioni del tecnico.



"La decisione di accettare o meno la Nazionale dipende da me e dalla Figc. Pare che scontato che la Federazione o la nuova Federazione abbia scelto me ma non è così. La mia volontà è quella di allenare un club ma non scarto l'ipotesi, un giorno, di poter allenare l'Italia. Certamente da qui a giugno non alleno".



"Quale squadra italiana andrà più avanti in Champions? La garanzia credo che sia la Juventus e potrebbe andare lontano. La Roma sta facendo benissimo mentre per il Napoli è difficile dirlo perché non dipende solo dagli azzurri. In Champions però ci vuole moltissima attenzione, perché non c’è niente di scontato. C’è grande positività per le italiane ma le partite vanno giocate".



"Cosa è successo al Bayern Monaco? Credo che la partita di Parigi era molto difficile per la forza degli avversari che hanno un attacco straordinario. E quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E il vaso era una differente veduta di metodologie di lavoro. Io sono abituato a lavorare in una certa maniera accumulata con l’esperienza di questi anni. Quando una squadra gioca 60 partite all’anno, credo che bisogna ridurre il tempo d’allenamento e aumentare la qualità. Questo alla fine è andato un po’ in contrasto con il club. Quando non c’è sintonia comunque è giusto chiudere, per il bene della società e dell’allenatore: è stata una decisione giusta sia per il Bayern Monaco che per me".



"La polemica tra Sarri e Spalletti sui vantaggi di non giocare le coppe? Io sto dalla parte delle squadre che giocano ogni tre giorni perché la stagione è più intensa e più viva. Le grandi squadre devono giocare ogni tre giorni. L’Inter ovviamente sta sfruttando questo vantaggio di non avere le coppe e lo sfrutterà fino alla fine".



"Gattuso può fare bene? Quando un allenatore subentra non ha un eccessivo carico di responsabilità perché se le cose non vanno bene è colpa del predecessore, se invece vanno bene è tutto merito suo. Rino ha allenato solo due giorni e poi sappiamo tutti cosa è successo a Benevento però deve avere il tempo necessario per migliorare la squadra e portarla nel migliore dei modi fino alla fine della stagione. Però questo non vuol dire che Montella ha fatto male, l’anno scorso ha fatto un’ottima stagione. Quest’anno il Milan ha investito molto e non è facile trovare subito la soluzione".



"Che giocatori sono Douglas Costa e Matuidi? Douglas Costa è un giocatore molto forte. Ha molta qualità, è fortissimo nell’uno contro uno ma difetta nella continuità. Se però sta bene fisicamente determina perché ha un talento straordinario. Matuidi invece rappresenta la continuità, l’attenzione e l’abnegazione. E’ un ragazzo d’oro, molto disponibile e molto serio e rispetto a quando l’ho allenato io è cresciuto tantissimo: è una bella persona".