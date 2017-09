Ancelotti a Gerusalemme: lunedì allenerà i bambini

Una panchina l'ha già trovata, seppure per un solo giorno e senza bisogno di risolvere il contratto col Bayern. Lunedì Carlo Ancelotti allenerà a Gerusalemme per un impegno evidentemente preso quando non era ancora stato esonerato dal club tedesco in quello che per lui sarebbe stato semplicemente un giorno libero da vivere diversamente.



Ancelotti allenerà i bambini al Jerusalem Sports, playground realizzato dal progetto "Assist for peace" in cui ci sono testimonial d'eccezione di tutti gli sport come Novak Djokovic, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Vincenzo Nibali, Giovanni Soldini, Javier Zanetti, Gianluigi Buffon, Federica Pellegrini, Yakhouba Diawara, Roberto Donadoni, Danilo Gallinari, Valentino Rossi, Muhammad Ali, Luca Toni e Simone Pianigiani.



"Il calcio può essere una grande occasione di crescita personale poiché ci si deve mettere al servizio di una squadra - ha detto Ancelotti -. In questo modo le diversità di idee, di opinioni, di credo o di cultura, devono confrontarsi con il rispetto reciproco, con la fiducia nel voler raggiungere insieme un obiettivo. E la vittoria per i bambini di Gerusalemme sarà poter crescere in una città in pace. Perciò sarò felice di essere con loro a portare i valori dello sport con un messaggio di speranza".