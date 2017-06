Ancelotti a Donnarumma: "Abbi fiducia nel Milan"

Carlo Ancelotti sogna di aprire un ciclo al Bayern Monaco ma non dimentica il suo grande passato: "Mi spiace per l'addio di Berlusconi, è stato l'anima del Milan. Allo stesso tempo sono incuriosito per la nuova proprietà cinese, deve avere entusiasmo e riportare il club ad alti livelli". Il tecnico italiano consiglia anche Donnarumma, che deve ancora rinnovare: "Se il problema è fare la Champions, è solo questione di tempo. Il Milan può arrivarci presto, Gigio è molto giovane, è cresciuto nell'ambiente milanista, può rimanere. C'è tempo per decisioni importanti".



Nell'intervista a Radio Anch'io Sport, Ancelotti ha parlato della sua esperienza in Bundesliga: "A Monaco sto molto bene, questa squadra è molto amata, c'è un grande affetto in Baviera. Il club è gestito da grandi ex calciatori, con una conoscenza del calcio anche superiore a molte altre parti. Mi piacerebbe aprire un ciclo ma so anche che è difficile, perché la vita di noi allenatori è appesa ai risultati, e questi non sempre si possono controllare".