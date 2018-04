Amichevoli: tris Francia in Russia, il Brasile stende la Germania

La Francia si rialza, la Russia continua a lanciare segnali negativi: l'amichevole di San Pietroburgo finisce 3-1 per i galletti nel segno di Kylian Mbappé e Paul Pogba. La nazionale di Deschamps, che riscatta la sconfitta di venerdì contro la Colombia, in vantaggio al 40' del primo tempo con l'attaccante del Psg che scatta sul filo del fuorigioco e trasforma in gol il filtrante di Pogba. Il centrocampista del Manchester United raddoppia in apertura di ripresa su punizione (e festeggia con una maglia dedicata al padre) ma i russi - usciti sconfitti anche quattro giorni fa ma contro il Brasile - riaprono il match con Smolov, trovato tutto solo in area da Smolinkov. Nel finale ci pensa ancora Mbappé, servito da Blaise Matuidi, a chiudere i conti dopo grande dribbling su Neustadter.

Nell'amichevole più attesa della giornata, una sorta di finale anticipata di Russia 2018 tra due delle migliori nazionali della fase di qualificazione, il Brasile di Tite si prende una mini-rivincita per il clamoroso 1-7 subito 4 anni fa dalla Germania e sbanca l'Olympiastadium di Berlino 1-0 grazie al gol sul tramonto del primo tempo di Gabriel Jesus. Un'altra vittoria di prestigio per la nazionale verdeoro, che pur priva dell'infortunato Neymar (le sue condizioni preoccupano) dimostra di avere grande solidità e diverse soluzioni in attacco.

C'è ancora la firma di Cengiz Under (quarto gol in otto presenze con la maglia della selezione maggiore turca) nel 2-2 tra Montenegro e Turchia a Podgorica. Per i padroni di casa doppio svantaggio firmato dall'attaccante della Roma e da Yokuslu, mentre nella ripresa sono arrivate le marcature di Ivanic e Mugosa, per la gioia del pubblico del Pod Goricom.

Un altro "italiano" ad andare in gol è stato Blerim Dzemaili, che ha sbloccato le marcature nel rotondo 6-0 rifilato dalla Svizzera a Panama: dopo il centrocampista del Bologna in rete anche Xhaka, Embolo e Zuber. Nella ripresa c'è gloria anche Drmic e Frei. Vince anche la Polonia: 3-2 alla Corea del Sud al termine di una partita rocambolesca (da 2-0 a 2-2, prima del sigillo finale del napoletano Zielinski in pieno recupero).



Nelle altre partite: Giappone-Ucraina 1-2, Armenia-Lituania 0-1, Georgia-Estonia 2-0, Bosnia-Senegal 0-0, Danimarca-Cile 0-0, Grecia-Egitto 1-0, Ungheria-Scozia 0-1, Tunisia-Costa Rica 1-0, Nigeria-Serbia 0-2.