Amichevoli, Spagna-Colombia 2-2: Morata riacciuffa i Cafeteros

Dall’Estadio de la Condomina di Murcia arrivano buone notizie per l'Italia in vista della decisiva sfida alla Spagna del prossimo 2 settembre. Le Furie Rosse pareggiano 2-2 in amichevole contro la Colombia rimettendo in piedi la gara solo nel finale e dimostrano di avere più di qualche lacuna nel reparto difensivo, dove il portiere del Napoli Pepe Reina vive una serata decisamente no.

Primo tempo molto divertente e giocato ad alto ritmo, dopo un paio di occasioni per parte la Spagna va in vantaggio al 22' con David Silva, bravo ad arrivare in scivolata sul cross di prima di Pedro e a battere un colpevole Ospina. Il gol galvanizza gli iberici, che sfiorano il raddoppio con lo stesso Pedro, ma poi vengono raggiunti nel finale della prima frazione da Cardona, che approfitta di un grave errore di Piquè, Azpilicueta e Reina e batte il portiere del Napoli con un pallonetto d'esterno siglando l'1-1 con cui si va negli spogliatoi.

Nonostante le tante sostituzioni che spezzettano un po' il ritmo, gara gradevole anche nella ripresa, che si apre con il gol del vantaggio dei Cafeteros: il Tigre Falcao sfrutta una brutta uscita di Reina, arriva di testa sul corner di James Rodriguez e ribalta la partita. Passato in svantaggio, Lopetegi reagisce subito e getta nella mischia Deulofeu (per Piquè) e Morata e dopo 5 minuti l'attaccante del Real va a pochi centimetri dal pareggio di testa. La Colombia inserisce anche Bacca e Muriel, ma bada soprattutto a difendersi e col passare dei minuti la Spagna guadagna sempre più campo fino a che nel finale Niguez scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Morata, che di testa segna un gol da grandissimo attaccante e chiude la gara sul 2-2.