Amichevoli: pari Germania-Spagna, vittorie di Portogallo e Inghilterra

La sfida di lusso a Dusseldorf finisce senza vincitori: finisce 1-1 tra Germania e Spagna. Furie Rosse in vantaggio dopo soli sei minuti con Rodrigo ben assistito da Iniesta, il palleggio degli ospiti però non impressiona i tedeschi che al 35' pareggia con il gran destro da fuori area di Muller. Al 65' traversa di Hummels, Khedira uscito al 53' per un problema al ginocchio destro.



OLANDA-INGHILTERRA 0-1 Vittoria di prestigio per l'Inghilterra in Olanda, sconfitta nel giorno dell'esordio di Koeman in panchina. Dopo un primo tempo senza grosse occasioni, al 59' Lingard spezza l'equilibrio segnando la sua prima rete in nazionale.

FRANCIA-COLOMBIA 2-3 Incredibile sconfitta casalinga della Francia che a Parigi viene rimontata due volte dalla Colombia. Uno-due dei transalpini tra l'11' e il 26' con Giroud e Lemar ma l'ex Sampdoria Muriel riapre i giochi alla mezz'ora. Nella ripresa si scatenano Falcao e Quintero, finisce 2-3.

PORTOGALLO-EGITTO 2-1 La dura legge di Cristiano Ronaldo si abbatte sull'Egitto. A Zurigo, arbitro il nostro Mazzoleni, il "solito" Salah apre le marcature per gli egiziani guidati da Cuper. Ma tra il 92' e il 95' si scatena CR7 che con una micidiale doppietta consente al Portogallo di vincere 2-1.

RUSSIA-BRASILE 0-3 Il Brasile si conferma una delle più serie candidate alla vittoria dei Mondiali 2018 e nella amichevole di Mosca contro gli organizzatori del torneo che inizierà a giugno vince 3-0 con un gran secondo tempo. I verdeoro in difficoltà nel primo tempo a causa della grande organizzazione difensiva della Russia e la sua linea a cinque che blocca sia centralmente che sulle fasce la squadra di Tite, con Dani Alves in particolare difficoltà.



Nella ripresa il gol dell'interista Miranda sblocca il risultato e apre immediatamente il match, tanto che il raddoppio arriva dopo soli nove minuti con il rigore assegnato per la trattenuta di Golovin su Paulinho e segnato da Coutinho. Il centrocampista del Barcellona si toglie lo sfizio del gol poco dopo con un colpo di testa da due passi su servizio di Willian. Il Brasile di Tite, con Alisson capitano, arriva a 14 vittorie in 18 partite, una sola sconfitta con 41 gol segnati e 5 subiti: numeri che fanno sognare ai tifosi il sesto titolo mondiale.