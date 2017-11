Amichevoli: Joao Mario in gol, Mertens due assist

Un solo gol "italiano" nelle amichevoli di preparazione al Mondiale. A segnarlo, proprio in extremis, è Joao Mario che mette il sigillo con un bel destro dal limite al tris del Portogallo contro l'Arabia Saudita: mancava Cristiano Ronaldo e senza di lui ne ha risentito anche André Silva, rimasto a secco dopo tante gioie in nazionale. Le prime due reti, infatti, portano la firma di Mario Fernandes e Gonçalo Guedes.



A brillare, nella notte dei test, anche Dries Mertens: in nazionale non fa il centravanti e almeno contro il Messico dimostra di saper dare spettacolo anche giocando un po' più dietro o sulla fascia. Suoi i due assist per la doppietta di Lukaku che deve solo spingere il pallone in porta. Il Belgio, però, dimostra di avere ancora parecchi difetti e pareggia 3-3 col Messico.



Due gli 0-0 della notte: Polonia e Uruguay rinunciano a Lewandowski e Luis Suarez, così non trovano il gol, Inghilterra e Germania vanno in campo con tante riserve, qualche emozione nel primo tempo la regalano (soprattutto Loftus-Cheek) ma anche loro vanno a casa senza mai esultare. Lo fa due volte la Francia, invece, che regola 2-0 il Galles con Griezmann e Giroud, mentre nel pomeriggio il Brasile aveva ancora una volta convinto battendo 3-1 il Giappone grazie a Neymar (che poi sbaglia un rigore), Marcelo (botta spaventosa di destro sotto la traversa) e Gabriel Jesus.