Amichevoli, Belgio-Portogallo 0-0 e Svezia-Danimarca 0-0

Il derby del Nord tra Svezia e Danimarca e la sfida tra outsider tra Belgio e Portogallo erano forse le amichevoli premondiali più attese del sabato sera e come spesso accade finiscono senza gol e con poche emozioni. La più grande, e non è positiva, arriva dall'infortunio di Kompany: il difensore del Manchester City lascia il campo al 10' della ripresa e rischia di non partire per la Russia. Sarebbe una grave perdita per Roberto Martinez, al quale l'esperienza fa comodo in un gruppo ancora giovane.



Non c'era Cristiano Ronaldo a Bruxelles: la stella del Real Madrid è ancora in vacanza dopo la finale di Champions, per cui Fernando Santos si è affidato a Guedes e Martins davanti, insieme a Bernardo Silva. Il milanista André Silva ha perso ormai il posto da titolare dopo la stagione negativa in rossonero ed è entrato al 78' senza incidere. Il napoletano Mertens ha giocato tutto il primo tempo, anche lui senza trovare il gol. Senza reti anche Svezia-Danimarca: Thelin all'84' ha sprecato l'unica vera palla gol di tutto il match con gli svedesi che hanno confermato la loro dificoltà a tirare in porta e a segnare.