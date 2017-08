Amichevole, Tottenham-Juventus in diretta su Premium Sport

Juve, sei pronta per la Supercoppa italiana? La risposta arriverà oggi da Wembley, dove i bianconeri affrontano in amichevole il Tottenham per l'ultimo test in vista della sfida dell'Olimpico del prossimo 13 agosto (in diretta su Premium Sport 2 HD alle 18.30). Quello con gli inglesi sarà un vero e proprio collaudo per Massimiliano Allegri, che sembra intenzionato a schierare la miglior formazione possibile.

Il tecnico toscano si affiderà al 4-2-3-1, schierando gli 11 che probabilmente scenderanno in campo anche a Roma: davanti a capitan Buffon, la linea difensiva sarà composta dal nuovo arrivato De Sciglio a destra e da Alex Sandro a sinistra, con al centro Rugani accanto a Chiellini, con il compito non semplice di non far rimpiangere Bonucci. In mediana Khedira e Pjanic, mentre davanti la novità sarà rappresentata da Douglas Costa, favorito su Cuadrado per partire titolare con Dybala e Mandzukic alle spalle di Higuain.

L'altro grande colpo del mercato bianconero, Bernardeschi, dovrebbe invece partire dalla panchina, ma Allegri dovrebbe concedergli qualche minuto per trovarlo pronto in vista dei prossimi impegni. Recuperati Lemina e Szczesny, non ci sarà invece Sturaro, che accusa un affaticamento e probabilmente lascerà Torino in questa finestra di mercato.

Probabili formazioni

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Dier, Alderweireld, Vertonghen; Trippier, Winks, Dembele, Davies; Alli, Eriksen; Kane. Allenatore: Pochettino

Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. Allenatore: Allegri