Amichevole, Spagna-Argentina 6-1: no Messi no party

Clamoroso al Wanda Metropolitano di Madrid. Nella prima partita della Spagna nel nuovo stadio dell'Atletico le Furie Rosse travolgono con un incredibile 6-1 l'Argentina priva di Leo Messi in una possibile finale anticipata di Russia 2018. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato e chiuso sul 2-1 in favore dei padroni di casa (Diego Costa, Isco e Otamendi), la Spagna dilaga clamorosamente nella ripresa, quando ancora Isco (tripletta per lui), Thiago Alcantara e Iago Aspes portano il punteggio su dimensioni tennistiche. Nel finale di gara, tra gli olè del pubblico, grande nervosismo e diverse mischie in campo.

Spagna-Argentina 6-1 (cronaca e tabellino)

Come nella gara con l'Italia Sampaoli deve rinunciare all'infinita classe di Leo Messi e decide dunque di dare una chance a Meza, che agisce alle spalle di Higuain insieme a Lo Celso e Banega. Lopetegui risponde con un 4-3-3 in cui Isco e Asensio ispirano Diego Costa e Iniesta tiene le fila del centrocampo.

Pronti via e Higuain scappa a Sergio Ramos in un possibile anticipo di quello che vedremo in Champions League, ma il Pipita calcia incredibilmente alle stelle da pochi passi (7'). Gol sbagliato, gol subito, alla prima occasione la Spagna passa: le Furie Rosse approfittano della fragilità della retroguardia albiceleste, Asensio mette un pallone geniale in area per Diego Costa, che batte Romero e lo costringe anche alla sostituzione (al suo posto Caballero). La risposta della nazionale di Sampaoli è immediata, ma Higuian non sembra in giornata e a metà primo tempo arriva anche il raddoppio degli spagnoli con Isco, bravo a sfruttare un altro assist di Asensio e la superficialità dei difensori argentini. Lo stadio di Madrid esulta, la partita è esaltante e ricca di giocate di straordinaria qualità tecnica, come anche, però, di svarioni difensivi: nel finale della prima frazione Sergio Ramos si perde Otamendi su azione da calcio d'angolo e il difensore del City batte un incerto De Gea firmando il 2-1 su cui si va negli spogliatoi.

La ripresa comincia con Iago Aspas al posto di un acciaccato Diego Costa, l'Argentina ci prova, ma difende malissimo e la Spagna non ha pietà: nel giro di due minuti Isco (53') e Thiago Alcantara (55') firmano il poker approfittando dei pazzeschi buchi della retroguardia albiceleste (e anche di un clamoroso non fischio dell'arbitro sull'avvio dell'azione del 3-1). L'Argentina vacilla, Otamendi sfiora la doppietta di testa ma trova solo il palo e a circa 20' dal termine della partita altro black out totale dei sudamericani: Aspas scappa in contro piede direttamente su lacio di De Gea e cala la manita, un minuto più tardi Otamendi perde palla in in postazione e regala a Isco la tripletta personale e il pallone del match. Nel finale gli olè del pubblico scaldano gli animi e ci sono diversi interventi ruvidi, ma per fortuna nessuna conseguenza.