Amichevole, Italia-Uruguay 3-0: Ventura esulta per il Ranking

L'Italia batte 3-0 l'Uruguay a Nizza grazie ad una clamorosa autorete a inizio gara di Gimenez, al gol di Eder e al rigore di De Rossi e porta a casa un successo molto importante in chiave Ranking Fifa. Anche se nella Celeste mancavano Suarez e Cavani, Ventura può ritenersi soddisfatto della prova degli azzurri, che sono partiti con un 4-2-4 molto offensivo con Belotti e Immobile punte centrali e Insigne e Candreva ai lati.

Primo tempo molto positivo per l'Italia, che al di là del vantaggio fortunoso, chiude meritatamente in vantaggio e provoca diversi brividi a Muslera, bravo a respingere i tentativi di Belotti e di un ispiratissimo Insigne. Unica nota stonata della prima frazione l'infortunio dello sfortunatissimo Marchisio, out per un problema muscolare, sostituito da Montolivo e in forte dubbio per la gara di qualificazione a Russia 2018 contro il Liechtenstein.

Nella ripresa i due ct iniziano la girandola delle sostituzioni e il ritmo della gara si spezzetta. Per gli azzurri in campo Eder, El Shaarawy, Bernardeschi, Gabbiadini e Chiellini, che raggiunge Del Piero al nono posto della classifica delle presenze in Nazionale. Al quarto d'ora gol annullato giustamente a Caceres per un fallo su Montolivo, ma è l'unico squillo della Celeste, che nel finale si arrende dopo aver subito il 2-0 di Eder, bravo ad arrivare di testa su un cross teso di Gabbiadini. Il 3-0 arriva al 90esimo su calcio di rigore di De Rossi, che festeggia al meglio la presenza numero 113 in Nazionale (22 gol per lui).

La cronaca live

48' - E' finita, Italia-Uruguay 3-0

46' - GOL DELL'ITALIA!!! De Rossi trasforma dagli 11 metri e festeggia al meglio la presenza numero 113 (22 gol in Nazionale per lui)

45' - CALCIO DI RIGORE PER L'ITALIA! Gimenez atterra El Shaarawy, per l'arbitro non ci sono dubbi

45' - Saranno tre i minuti di recupero

43' - Pericolosa conclusione da fuoi di Montolivo, a lato di poco

37' - GOL DELL'ITALIA!!! Gabbiadini la mette in mezzo forte e tesa per la testa di Eder, che da due passi mette sotto la traversa

36' - Altro cambio per l'Italia, dentro Gabbiadini e fuori Immobile

34' - Sostituzione Italia: fuori Barzagli e dentro Chiellini, che raggiunge Del Piero al nono posto nella classifica presenze in Nazionale

32' - Grande percussione di El Shaarawy e conclusione all'angolino, bravissimo Muslera

30' - Clamorosa occasione per Eder, che di testa sbaglia da due passi. Ventura si dispera

18' - Sostituzione Italia: fuori Insigne e dentro El Shaarawy

14' - Annullato un gol di testa a Caceres per fallo su Montolivo

10' - Uscita alta con qualche brivido per Donnarumma

8' - Ci prova Candreva, bloccato dal recupero di Caceres

1' - Via alla ripresa con Eder al posto di Belotti e l'ex Reggina Stuani per Sanchez

47' - Dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo, Italia meritatamente in vantaggio grazie all'autorete di Gimenez

41' - Grande occasione per Immobile, anticipato sul più bello

40' - Ammonito Immobile per proteste, l'attaccante della Lazio chiedeva il rigore

35' - Insigne, ispiratissimo, ci prova al volo dalla distanza: palla a lato

29' - Buona chance per l'Italia, Belotti sbaglia l'ultimo passaggio e sciupa il contropiede

17' - Problema muscolare per Marchisio, al suo posto Montolivo (anche lui al rientro in azzurro dopo l'infortunio)

14' - Gran tiro di Insigne indirizzato all'incrocio, Muslera si supera e gli dice di no

8' - Italia ancora pericolosa con Belotti, bravo Muslera a respingere il suo tiro

6'- GOL DELL'ITALIA!!! Lancio lungo per Belotti che prova lo stop ma viene anticipato da Gimenez, clamoroso autogol all'incrocio

5' - Primo squillo degli azzurri, Insigne si accentra e tira: tutto facile per Muslera

4' - Ammonito Marchisio

3' - Il primo tiro è dell'Uruguay, nessun problema per Donnarumma

1' - Partiti. L'Italia gioca col lutto al braccio per ricordare l'ex portiere dell'Inter Giuliano Sarti