Amichevole, Italia-San Marino 8-0: tripletta per Lapadula

Tutto facile per l'Italia sperimentale scelta da Gian Piero Ventura per affrontare in amichevole San Marino: ad Empoli finisce 8-0, con quattro gol segnati per tempo. Nella nazionale degli "stagisti" spicca la tripletta di Lapadula, che sfiora anche il poker in rovesciata, ma festa pure per Ferrari, Petagna, Caldara e Politano (oltre all'autorete di Bonini).



Il ct sceglie quello che lui chiama modulo del futuro, il 4-2-4, che dà buone indicazioni anche se vanno prese con le pinze visto l'avversario. Ora per gli azzurri un'altra amichevole, di ben altro livello, il 7 giugno contro l'Uruguay e poi la sfida per le qualificazioni Mondiali dell'11 giugno contro il Liechtenstein.

LA PARTITA

90' FINE PARTITA

90' Falcinelli ci prova due volte da due passi ma Simoncini fa due miracoli

86' Biraghi mette in mezzo dalla sinistra, Falcinelli prova il tap-in ma alza sopra la traversa

80' Punizione di Cataldi alta sopra la traversa

72' Falcinelli prova il diagonale di sinistro ma la palla va sul fondo

65' GOL ITALIA! Politano mette pallone in mezzo, Bonini anticipa Lapadula ma mette dentro la propria porta

61' Chiesa entra in area e scaglia il sinistro: largo

58' GOL ITALIA! Politano, gran pallonetto di sinistro poco dentro l'area

50' GOL ITALIA! La tripletta di Lapadula arriva su tocco sotto davanti al portiere

48' GOL ITALIA! Conti mette in mezzo, la difesa di San Marino liscia, Caldara si fa trovare pronto a mettere in gol

46' - INIZIA LA RIPRESA



45' - FINE PRIMO TEMPO

44' Petagna serve Chiesa in area, dribbling e tiro a giro: bravo Benedettini a volare e deviare in angolo

34' Ancora Lapadula: lancio di Baselli, l'attaccante del Milan tenta la rovesciata ma senza fortuna

29' Punizione di Baselli, colpo di testa di Lapadula: tiro centrale

19' GOL ITALIA! Lapadula parte sul filo del fuorigioco, poi tocco delizioso di sinistro per la doppietta

16' GOL ITALIA! Batti e ribatti in area, arriva Petagna che di sinistro tira un bolide dentro la rete

13' GOL ITALIA! Angolo di Chiesa, Ferrari lotta in area ma riesce a colpire di testa e a battere Benedettini

10' GOL ITALIA! Conti crossa dalla destra, Lapadula si fa trovare pronto a centro area incornando di testa

7' Petagna prova il sinistro, pallone largo

1' Italia subito pericolosa, Lapadula riceve palla in area dopo un rimpallo: il sinistro deviato in angolo

-Calcio d'inizio!

ITALIA-SAN MARINO 8-0

ITALIA (4-2-4): Scuffet; D'Ambrosio, Caldara, Ferrari, Conti (70' Biraghi); Baselli (46' Pellegrini), Gagliardini (46' Cataldi); Berardi (46' Politano), Lapadula, Petagna (46' Falcinelli), Chiesa (62' Caprari). Ct: Ventura

SAN MARINO (4-2-3-1): Benedettini (46' Simoncini); Cesarini (63' Bonini), Cevoli (71' Mazza), Biordi (85' Stefanelli), Brolli; Cervellini, Golinucci; Hirsch, Vitaioli (62' Zafferani), Tosi (56' Della Valle); Rinaldi. Ct: Manzaroli

Marcatori: 10', 19' e 50' Lapadula, 13' Ferrari, 16' Petagna, 48' Caldara, 58' Politano, 65' autogol Bonini