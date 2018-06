Amichevole, Italia-Olanda 1-1: Ake risponde a Zaza

Una vittoria, una sconfitta e un pareggio: è questo il bilancio delle prime tre gare di Roberto Mancini sulla panchina degli Azzurri. All'Allianz Stadium di Torino l'Italia pareggia 1-1 con l'Olanda in virtù delle reti, entrambe nella ripresa, di Zaza e Ake e adesso i giocatori andranno in vacanza, prossimo appuntamento la Nations League di settembre. Buona Italia nella terza amichevole della nuova gestione, nel primo tempo gli Azzurri hanno sprecato almeno tre occasioni per il vantaggio, che è arrivato a metà ripresa grazie a Chiesa (assist) e a Zaza, che in scivolata ha battuto Cillessen. Neanche un minuto dopo il vantaggio, però, la difesa azzurra sbaglia e si fa infilare da Babel, Criscito lo stende e l'Italia resta in 10. Nel finale l'Olanda spinge alla ricerca del pari e crea le prime occasioni orange della partita, a 5' dal termine Ake svetta tutto solo in mezzo all'area e batte Perin per l'1-1 finale.

Cronaca Live:

- 93' Il muro azzurro regge fino al triplice fischio, a Torino finisce 1-1.

- 90' Ci prova anche Depay dal limite, solo gli orange in campo nel finale

- 89' Ancora una grande occasione per Ake, che non arriva sul pallone

- 87' GOL DELL'OLANDA!!! BERGHUIS METTE UN DELIZIOSO PALLONE IN MEZZO E AKE TUTTO SOLO DI TESTA FA 1-1

- 86' L'Olanda mette pressione alla ricerca del pari

- 85' Dentro Pellegrini per Bonaventura, in precedenza era entrato Baselli per Jorginho

- 79' Buona occasione per l'Olanda con la botta da fuori di Blind

- 70' Punizione di Depay, risponde Perin

- 69' Mancini corre subito ai ripari e inserisce Bonucci per Insigne

- 68' Un minuto dopo il vantaggio difesa azzurra sorpresa da Babel in profondità, Criscito lo stende e viene espulso

- 67' GOL DELL'ITALIA!!! CHIESA SCAPPA SULLA DESTRA E METTE IN MEZZO, ZAZA ARRIVA IN SCIVOLATA E FA 1-0

- 61' Sostituzioni Italia: dentro Chiesa al posto di Verdi e Zaza per Belotti

- 60' Primo vero pericolo creato dall'Olanda, il tiro di Vormer termina alto

- 58' Primo cambio: dentro De Sciglio per Zappacosta

- 56' Bel contropiede condotto da Insigne, che poi tira alto sulla traversa

- 52' Primo brivido per Perin, la palla sorvola la traversa

- 48' Buona trama degli azzurri, Insigne fermato in fuorigioco

- 46' Mancini in campo con gli stessi 11 che hanno chiuso la prima frazione

- Tutto pronto per l'avvio della ripresa

Primo tempo: avvio su ritmi molto blandi, l'unica emozione all'inizio è il gol annullato a Belotti, col passare dei minuti l'Italia cresce e crea occasioni senza rischiare mai. Il Gallo Belotti tira troppo centrale dal centro dell'area piccola, Verdi calibra male due volte con il destro dalla distanza, Criscito ci prova due volte di testa e sul primo tentativo quasi festeggia il primo gol personale in azzurro, Insigne sempre un po' in ombra. Si va al riposo senza reti, ma ai punti sarebbe davanti l'Italia.

- 43' Sugli sviluppi del corner pericolosossimo colpo di testa di Criscito, un difensore salva sulla linea

- 43' Splendido lancio di Jorginho per Verdi, che tira d'esterno destro ma Cillessen mette in corner

- 40' Dopo un paio di fiammate gli azzurri hanno abbassato di nuovo il ritmo

- 33' Altra buona occasione per l'Italia, Verdi tira alto, ma gli azzurri stanno crescendo

- 32' Clamorosa occasione per Belotti, ma il Gallo da ottima posizione tira troppo debole e centrale e non crea problemi al portiere

- 30' Mezz'ora e nessuna vera occasione da gol

- 23' Ancora un calcio d'angolo per l'Italia, ma i difesi olandesi fanno buona guardia

- 16' Insigne ci prova dal limite, corner per gli azzurri

- 14' Ancora Belotti fermato per fuorigioco a tu per tu con il portiere orange (molti dubbi)

- 7' Punizione dal limite di Insigne, ma il suo cross non è pericoloso

- 3' Gol annullato all'Italia, Belotti batte Cillessen da due passi, ma l'attaccante del Torino era in fuorigioco

- 1' Primo intervento di Perin e grandi applausi per lui dai tifosi di Torino...

- 1' Il primo pallone è per l'Olanda

- Tutto pronto per il fischio d'inizio all'Alllianz Stadium

Le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Perin; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer, de Ligt, Van Dijk, Blind; de Roon, Vormer, Wijnaldum; Babel, Depay, Vilhena.