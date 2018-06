Amichevole, Italia-Olanda 0-0 LIVE

Cronaca Live:

Primo tempo: avvio su ritmi molto blandi, l'unica emozione all'inizio è il gol annullato a Belotti, col passare dei minuti l'Italia cresce e crea occasioni senza rischiare mai. Il Gallo Belotti tira troppo centrale dal centro dell'area piccola, Verdi calibra male due volte con il destro dalla distanza, Criscito ci prova due volte di testa e sul primo tentativo quasi festeggia il primo gol personale in azzurro, Insigne sempre un po' in ombra. Si va al riposo senza reti, ma ai punti sarebbe davanti l'Italia.

- 43' Sugli sviluppi del corner pericolosossimo colpo di testa di Criscito, un difensore salva sulla linea

- 43' Splendido lancio di Jorginho per Verdi, che tira d'esterno destro ma Cillessen mette in corner

- 40' Dopo un paio di fiammate gli azzurri hanno abbassato di nuovo il ritmo

- 33' Altra buona occasione per l'Italia, Verdi tira alto, ma gli azzurri stanno crescendo

- 32' Clamorosa occasione per Belotti, ma il Gallo da ottima posizione tira troppo debole e centrale e non crea problemi al portiere

- 30' Mezz'ora e nessuna vera occasione da gol

- 23' Ancora un calcio d'angolo per l'Italia, ma i difesi olandesi fanno buona guardia

- 16' Insigne ci prova dal limite, corner per gli azzurri

- 14' Ancora Belotti fermato per fuorigioco a tu per tu con il portiere orange (molti dubbi)

- 7' Punizione dal limite di Insigne, ma il suo cross non è pericoloso

- 3' Gol annullato all'Italia, Belotti batte Cillessen da due passi, ma l'attaccante del Torino era in fuorigioco

- 1' Primo intervento di Perin e grandi applausi per lui dai tifosi di Torino...

- 1' Il primo pallone è per l'Olanda

- Tutto pronto per il fischio d'inizio all'Alllianz Stadium

Doveva essere la partita dell'addio alla Nazionale di Gigi Buffon, nella sua Torino, ma questa sera in porta ci sarà Perin, che presto prenderà proprio il posto dell'ex numero uno bianconero alla Juventus. La nuova Italia del ct Mancini affronta il terzo impegno in pochi giorni dopo la vittoria contro l'Arabia Saudita e la sconfitta contro la Francia e lo fa con Bonucci e Balotelli in panchina e con Lorenzo Insigne che indosserà la fascia di capitano. Il commissario tecnico conferma il 4-3-3 e schiera una linea difensiva assolutamente inedita con, da destra a sinistra, Zappacosta, Rugani, Romagnoli e Criscito. A centrocampo Jorginho è titolare per la terza volta in cabina di regia, al suo fianco ci sono Cristante e Bonaventura, mentre davanti è Belotti il perno di un tridente completato da Verdi e Insigne.

Le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Perin; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer, de Ligt, Van Dijk, Blind; de Roon, Vormer, Wijnaldum; Babel, Depay, Vilhena.