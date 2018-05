Amichevole, Italia-Arabia Saudita 2-1: Mancini parte vincendo

LA CRONACA

Buona la prima per Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, ma che fatica. A San Gallo gli azzurri tornano a vincere dopo quattro partite battendo 2-1 un'Arabia Saudita certo non irresistibile e festeggiano il ritorno al gol con l'Italia di Mario Balotelli e Andrea Belotti. Ottimo primo tempo degli azzurri, che dominano la prima frazione ma chiudono in vantaggio solo 1-0 (gran gol di Balotelli), nella ripresa il ritmo cala e l'Arabia Saudita viene fuori, Belotti raddoppia di testa poi si spegne la luce: un errore di Zappacosta concede l'1-2 e poi ci vuole una gran parata di Donnarumma per difendere il risultato. Nel finale Cristante vicino al tris, non può bastare ma è un inizio incoraggiante.

La cronaca

- 94' Dopo quattro minuti di recupero si va negli spogliatoi, esordio vincente per Mancini

- 90' Qualche sofferenza di troppo per gli azzurri nel finale, anche se Cristante va molto vicino al 3-1

- 83' Dentro Chiesa per Insigne (applauditissimo)

- 78' La difesa azzurra si addormenta e ci vuole un super Donnarumma per evitare il pareggio

- 73' Doppio cambio per Mancini: dentro Verdi e Cristante per Pellegrini e Politano

- 71' A sorpresa l'Arabia Saudita accorcia le distanze approfittando di un grossolano errore di Zappacosta (gol in fuorigioco ma convalidato)

- 69' GOL DELL'ITALIA!!! BELOTTI ARRIVA DI TESTA SU CALCIO D'ANGOLO E FIRMA IL RADDOPPIO DI TESTA

- 67' Secondo cambio per gli azzurri: dentro Bonaventura e fuori Florenzi

- 64' Grande chance per Belotti, anticipato al momento della battuta

- 58' Fuori Balotelli, al suo posto Belotti

- 56' Bellissimo cross di Zappacosta per Pellegrini, che spara altissimo da due passi e sciupa il raddoppio

- 55' Ancora problemi fisici per Balotelli, si tocca il bicite femorale

- 53' Bella azione dell'Italia, Balotelli viene anticipato al momento della battuta

- 47' Buon avvio dell'Arabia Saudita, si scalda il Gallo Belotti

- 45' Mancini riparte senza cambi

PRIMO TEMPO Solo l'Italia in campo nei primi 45', gli azzurri pur senza spingere sull'acceleratore hanno il controllo della palla e della partita, Donnarumma non si è mai sporcato i guanti. In evidenza Criscito, che ha colpito anche una traversa, Pellegrini, molto positive le sue incursioni, e Balotelli, che ha sbloccato la partita con un potente destro dal limite, ma poi ha accusato un piccolo fastidio agli adduttori.

- 45' Il primo tempo si chiude senza recupero

- 40' Bella azione degli azzurri, il pallone arriva a Criscito che col sinistro colpisce in pieno la traversa

- 39' Numero di Pellegrini al limite dell'area, ma il suo sinistro finisce alto

- 37' Piccolo problema fisico per Balotelli, che comunque dovrebbe restare in campo

- 31' Dopo un'azione molto confusa Romagnoli sfiora il raddoppio in rovesciata

Con questa rete Balotelli raggiunge Rivera per gol in azzurro al 21.mo posto della classifica generale

20' GOL DELL'ITALIA!!! BALOTELLI FA TUTTO DA SOLO, SPOSTA IL PALLONE SUL DESTRO E FULMINA IL PORTIERE DA 20 METRI

- 13' Pellegrini vicino al vantaggio di testa su azione da corner

- 8' Ancora Italia pericolosa, Balotelli serve Florenzi in area ma il centrocampista non riesce a scartare il portiere

- 7' Prima vera occasione per gli azzurri, ancora Balotelli protagonista: il suo colpo di testa si spegne sul fondo

- 5' Buon inizio per l'Italia, Balotelli semina il panico nella difesa saudita

- 2' Balotelli la mette dentro dopo un'azione di Insigne, ma il gioco era fermo per fuorigioco

- Partiti, il primo pallone è degli azzurri





LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Florenzi, Jorginho, Pellegrini; Politano, Balotelli, Insigne. Ct: Mancini

Arabia Saudita (4-2-3-1): Alowais; Al-Harbi, Hassaqi, Othman, Alfaraj; Alshehri, Alshahrani; Otayf, Aljassam, Kanoo; Abu Radiyah. Ct: Pizzi.