Amichevole, Italia-Arabia Saudita 1-0 LIVE

LA CRONACA

- Partiti, il primo pallone è degli azzurri

- 2' Balotelli la mette dentro dopo un'azione di Insigne, ma il gioco era fermo per fuorigioco

- 5' Buon inizio per l'Italia, Balotelli semina il panico nella difesa saudita

- 7' Prima vera occasione per gli azzurri, ancora Balotelli protagonista: il suo colpo di testa si spegne sul fondo

- 8' Ancora Italia pericolosa, Balotelli serve Florenzi in area ma il centrocampista non riesce a scartare il portiere

- 13' Pellegrini vicino al vantaggio di testa su azione da corner

20' GOL DELL'ITALIA!!! BALOTELLI FA TUTTO DA SOLO, SPOSTA IL PALLONE SUL DESTRO E FULMINA IL PORTIERE DA 20 METRI

Con questa rete Balotelli raggiunge Rivera per gol in azzurro al 21.mo posto della classifica generale

- 31' Dopo un'azione molto confusa Romagnoli sfiora il raddoppio in rovesciata

- 37' Piccolo problema fisico per Balotelli, che comunque dovrebbe restare in campo

- 39' Numero di Pellegrini al limite dell'area, ma il suo sinistro finisce alto

- 40' Bella azione degli azzurri, il pallone arriva a Criscito che col sinistro colpisce in pieno la traversa

- 45' Il primo tempo si chiude senza recupero

PRIMO TEMPO Solo l'Italia in campo nei primi 45', gli azzurri pur senza spingere sull'acceleratore hanno il controllo della palla e della partita, Donnarumma non si è mai sporcato i guanti. In evidenza Criscito, che ha colpito anche una traversa, Pellegrini, molto positive le sue incursioni, e Balotelli, che ha sbloccato la partita con un potente destro dal limite, ma poi ha accusato un piccolo fastidio agli adduttori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Florenzi, Jorginho, Pellegrini; Politano, Balotelli, Insigne. Ct: Mancini

Arabia Saudita (4-2-3-1): Alowais; Al-Harbi, Hassaqi, Othman, Alfaraj; Alshehri, Alshahrani; Otayf, Aljassam, Kanoo; Abu Radiyah. Ct: Pizzi.