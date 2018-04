Amichevole, Inghilterra-Italia 1-1: Insigne e VAR salvano Di Biagio

Un rigore di Insigne assegnato col VAR a una manciata di minuti dal termine salva Gigi Di Biagio dalla seconda sconfitta in altrettante partite sulla panchina azzurra. La rete dal dischetto del numero 10 azzurro rompe la maledizione del gol per l'Italia, ma di certo non cancella tutti i problemi evidenziati dalla gara di Wembley contro l'Inghilterra priva di Harry Kane. Dopo un buon inzio di gara, Italia punita a metà primo tempo da Vardy, bravo a sfruttare un'ingenuità della nostra difesa: nella ripresa gli inglesi hanno gestito fino quasi al triplice fischio, poi il pari di Insigne.

Inghilterra-Italia 1-1 (cronaca e tabellino)

Dopo la delusione dell'esordio con l'Argentina, Di Biagio cambia quattro pedine del suo 4-3-3: Gigio Donnarumma prende il posto di Buffon tra i pali, in mezzo c'è Pellegrini e sulla fascia di sinistra agiscono Zappacosta in difesa e Candreva in attacco. Southgate, privo dell'infortunato Kane, schiera un 3-5-2 in cui la coppia d'attacco è formata da Vardy e Sterling e in porta schiera Butland.

L'avvio di gara è tutto di marca azzurra, ma Immobile dimostra di non essere letale quanto in campionato e sciupa malamente prima 'dimenticandosi' di calciare e poi facendosi murare da Stones. L'Inghilterra prova a rispondere con Vardy, ma l'Italia è partita molto concentrata e non concede spazi, dopo un quarto d'ora ancora Immobile si divora il gol del vantaggio concludendo alto di testa sullo splendido assist di Candreva. A metà prmo tempo la prima vera parata di Donnarumma in Nazionale sul diagonale di Vardy, che due minuti dopo però punisce un'ingenua difesa azzurra: Lingard batte in fretta una punizione guadagnata da Sterling, l'attaccante del Leicester si fa trovare pronto in area e fulmina il baby portiere del Milan. Il gol subito è ua mazzata per i morale degli azzurri, che a pochi minuti dal termine della prima frazione rischiano di capitolare, ma il diagonale di Sterling finisce a lato.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo, i primi minuti sono molto equilibrati e poco divertenti. Dopo 10' i due allenatori cominciano la girandola delle sostituzioni ed entrano in campo nell'ordine Chiesa (per Candreva), Lallana (per Oxlade-Chamberlain), Rose (per Trippier) e Belotti (per Immobile). Nonostante la voglia che dimostrano, gli Azzurri non riescono però a rendersi pericolosi, l'Inghilterra gestisce il ritmo della gara e si fa vedere dalle parti di Donnarumma sugli sviluppi dei calci piazzati. Il ct inglese getta nella mischia anche Rashford, Cook e Henderson, Di Biagio richiama Pellegrini in panchina e inserisce Gagliardini, ma l'unico azzurro pericoloso è Insigne: il talento napoletano ci prova su punizione e poi in diagonale, ma senza fortuna. A 5' dal termine bella azione personale di Chiesa, che viene steso in area (ma c'è bisogno del VAR per accorgersene) e 'regala' a Insigne la possibilità di fare 1-1. Non una bella Italia a Wembley, ma la sconfitta sarebbe stata immeritata.