Amichevole Chape-Toro, Cairo: "Diteci dove e quando!"

Dopo la tragedia che ha colpito il club brasiliano della Chapecoense sui social ha preso il via il cordoglio per le vittime del disastro aereo.



Un sito web brasiliano chiamato "QuattroTratti", blog tematico sul calcio italiano, ha twittato diversi appelli rivolti ai club di Serie A. Tra le squadre taggate nei cinguettii dell'account sudamericano c'è anche il Torino di Urbano Cairo: la squadra ha giocato in Coppa Italia sfilando con il lutto al braccio, il club si è dimostrato da subito molto vicino all'incidente di Medellin poichè memore della strage di Superga.



L'Ipotesi avanzata da QuattroTratti? Un'amichevole Chapecoense-Torino, e il devoluto per ricostruire le casse del club brasiliano.

Non tarda la risposta di Cairo che, dopo poche ore, accetta l'ipotesi e commenta: "Diteci solo dove e quando".