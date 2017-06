Amichevole, Carrasco risponde a Klaassen: Olanda-Belgio 1-1

Finisce in parità, con il punteggio di 1-1, l'amichevole fra due grandi del calcio europeo e mondiale del calibro di Olanda e Belgio. Sul terremo dell'Amsterdam Arena il 126° "Derby der Lage Landen" è una partita avvincente e giocata ad alto ritmo che si sblocca al 38' quando Klaassen, capitano dell'Ajax, realizza il rigore concesso per fallo di Vertonghen su Lens e porta in vantaggio la nazionale allenata dall'ex difensore dei Lancieri Danny Blind.

Nella ripresa a fare la gara sono i Diavoli Rossi di Martinez, che il ct ha schierato con 4-3-3 molto simile a quello del Napoli con Mertens falso nueve al centro dell'attacco con ai lati De Bruyne e Hazard. Il Belgio domina il campo e crea diverse occasioni, ma viene sempre respinto dall'ex portiere della Roma Stekelenburg, almeno fino all'82esimo, quando il jolly dell'Atletico Madrid Ferreira Carrasco, aiutato da una sfortunata deviazione di Veltman, trova il gol del meritato pareggio. Nei minuti finali Lukaku si mangia clamorosamente il gol della vittoria, il Belgio è sicuramente sembrato squadra più solida della giovane Olanda, che appare troppo acerba per ambire a grandi successi.